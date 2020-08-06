Galatasaray ve Arda Turan’ın yolları tam 9 yıl sonra yeniden kesişti. 2011 yazında 24 yaşındayken, Galatasaray’a 12.5 milyon Euro kazandırarak Atletico Madrid’e transfer olan Arda, 33 yaşında Sarı-Kırmızılı kulübe geri döndü. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Türk Telekom Stadı’nda buluşan tecrübeli futbolcu, 1+1 yıllık mukaveleye imza atarken, ardından Albayrak’ın aracıyla Başkan Mustafa Cengiz’in evine geçti. Burada Cengiz’in elini öpen ve tüm kırgınlıkları ortadan kaldıran Arda için birkaç gün içinde imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. Arda, Galatasaray’da tıpkı ilk parladığı günlerde olduğu gibi 66 numaralı formayı giyecek.

Devre arasında veto yemişti

Arda’nın transferi bu sezonun ilk yarısında Başakşehir’den ayrıldığı dönemde de teknik direktör Fatih Terim’in talebiyle gündeme gelmişti. Ancak o günlerde Başkan Cengiz, “Futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapıyoruz” diyerek bu transferi veto etmişti. Hatta bu nedenle Terim ve Cengiz arasında küçük çaplı bir kriz yaşanmıştı. Ancak bu kez Terim’in istediği oldu ve Arda Turan, Galatasaray’la sözleşme imzaladı.

40 milyon Euro’ya Barça’ya...

İnişli çıkışlı bir kariyeri olan Arda Turan, Florya’da Galatasaray alt yapısında yetişirken, kiralık gittiği Vestel Manisa’da dikkat çekmiş ve Cim Bom’a büyük umutlarla dönmüştü. Performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Arda, Milli formayla da büyük başarılara imza atarak, 2011’de Atletico Madrid’e, oradan da 40 milyon Euro’ya Barcelona’ya gitmiş ve kariyer zirvesi yapmıştı. Son olarak Başakşehir’e kiralanan tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısını boşta geçirirken, Galatasaray’da son macerasına atılmaya hazırlanıyor.

‘Yuvana hoş geldin’

Arda Turan’ın Galatasaray’a dönüşü kulübün resmi sitesinden, “Profesyonel futbolcu Arda Turan’ın transferi için anlaşma sağlandı” ifadeleriyle duyuruldu. Yıldız oyuncunun sezon sezon kariyeri anlatılıp, Sarı-Kırmızılı kulüp ve Milli Takım’a yaptığı katkılara yer verilirken şu ifadeler kullanıldı: “Arda Turan’a yuvana hoş geldin diyor, Sarı- Kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarı diliyoruz.”

Cengiz: Teknik ekip ısrar etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan’ın transferiyle ilgili olarak, “Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır” yorumunu yaptı.