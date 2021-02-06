Arda Turan: Galatasaray taraftarıyım ve bununla gurur duyuyorum!

Süper Lig’in 24. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, rakipleri karşısında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi. Arda, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, derbi maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bugün hocamızın babası Talat amcanın ölüm yıldönümü. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Hocamızın annesinin ellerinden öpüyorum. Böyle bir evlat yetiştirmişler ki ülke futbolunun en büyük adamı olmuş. Bu sabah hocamız ekstra bizi sahaya çıkararak taktik anlamda bütün maçı anlattı. Hocamız ne anlattıysa karşımıza çıktı. Mutluyuz liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Üç gün sonra Alanya maçı var, devam edeceğiz." dedi.

'Mohamed muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı'

Takımın tek golünü atan yeni transfer Mustafa Muhammed’in performansına değinen Arda, "Muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı." ifadelerini kullandı. Maçın ardından gol sevinçleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Arda, "Maç sabahı ’böyle bir sevinç yapalım’ dedik. Kendisine ’ben atamam, sen atarsın’ dedim.'' diye konuştu.

'Bir tane puro içtim, yarın ne olacak diye düşündüm'

Dün akşamı tesislerde geçirdiğinin ve maçı düşündüğünün altını çizen Arda, "Dün akşam tesisteydim, hoca da oradaydı. Beraber yemek yedik, eskilerden konuştuk. Bir tane puro içtim, yarın ne olacak diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç defa daha Kadıköy'e gelirim bilmiyorum ama kazandık ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.







