Arda Turan Galatasaray için gün sayıyor

Galatasaray'da son dakika Arda Turan gelişmesi... Yıldız futbolcunun son paylaşımları, ara transfer dönemi öncesi Galatasaray taraftarında heyecan yarattı.

27 Aralık 2019, Cuma 06:01
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Arda Turan Galatasaray için gün sayıyor

Eski kaptan Arda Turan yuvaya dönecek mi dönmeyecek mi? Galatasaray’da transfer gündemi bu. Yıldız futbolcu ise paylaşımlarıyla kafa karıştırmaya devam ediyor. Daha önce Türk Telekom Stadı’ndaki maçta eski hocası Fatih Terim’in elini öperek buzları eriten tecrübeli futbolcu, şimdi de taraftarları heyecanlandıran göndermeler yapıyor.

Önceki gece sosyal medya hesabından ‘Aslan Kral’ çizgi filmini izlediği bir görüntüyü yayınlayan Arda’nın, Aslan’a, dolayısıyla Galatasaray taraftarına mesaj verdiği düşünülüyor. Arda dün de Belgrad Ormanları’na giderek, fiziksel çalışmalar yaptı. O anları paylaşan Başakşehir’in yıldızı için, “Galatasaray ısınıyor” yorumları yapıldı.

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Belgrad Ormanları’na giden Arda, çalışmalarını yayınladı.

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