MENÜ

Arda Turan: Galatasaray, büyük bir ailedir

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan Arda Turan, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu

10 Temmuz 2021, Cumartesi 22:11 Son Güncelleme:
- A +
Arda Turan: Galatasaray, büyük bir ailedir

Arda Turan maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Arda Turan, "Kazanma alışkanlığını korumak önemli. Herkesten önce oynayacağımız için hazırlıklara önce başladık. Özverili çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Skordan ziyade oyun önemli. İyi de oynadık. PSV maçına kadar hazır olmak istiyoruz."

"Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon kazanmaya çalışacağız. Bu sezon saha içinde Galatasaray için elimden geleni yapacağım. Galatasaray armasına hizmet etmek çok önemli."

"Galatasaray, büyük bir ailedir. Seçimimizde 4.500 kişi oy kullanabiliyor. Galatasaray'ın özel şeylerinin olmasını seviyorum. Hagi ve Popescu bizim efsanemiz. Hayatımızın en güzel anlarını yaşatan efsanelerdir. Onların Florya'da olması bizi hep mutlu eder."

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...