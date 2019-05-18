Arda Turan, Galatasaray - Başakşehir maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Medipol Başakşehir'le şampiyonluk maçına çıkacak. Türk Telekom Stadyumu'nda pazar günü saat 19:00'da oynanacak maçı Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonun belli olacağı maç öncesi merak edilen konulardan biri de uzun yıllar Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın eski takımına karşı oynayıp oynamayacağı... Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesi Arda Turan hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde...

ARDA TURAN'IN HİKAYESİ

30 Ocak 1987 yılında İstanbul Bayrampaşa'da başlayan Arda Turan'ın hikayesi, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'i de yakından ilgilendiriyor. Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, Medipol Başakşehir formasıyla eski takımına karşı şampiyonluk mücadelesi veriyor. 2011 yılında Galatasaray'dan La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, Atletico'da gösterdiği başarılı performansla Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'da 55 maça çıkan Arda Turan 15 gol attı. 2017-2018 sezonun devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer olan Arda Turan, İstanbul'a yeniden dönmüş oldu. Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir'de Arda Turan görev alamayacak.





ARDA TURAN'IN BARCELONA'DAKİ GOLLERİ

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e, oradan da Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, Barça'da iki sezon geçirdi. Katalan ekibiyle 55 maça çıkan Arda, 15 gol 11 asistle oynadı. İşte Arda Turan'ın Barcelona'da attığı gollerin bazıları...

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