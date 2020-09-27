Galatasaray'da kaptan olarak Fenerbahçe maçına çıkan Arda Turan, maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Arda Turan, Fenerbahçe'nin fazla pozisyona giremediğini ancak beraberliğin hakkaniyetli bir sonuç olduğunu söyledi

"Benim için çok mutluluk verici. Galatasaray forması giydiği her an çok önemli. Kaptan olarak Fenerbahçe derbisine çıkmak çok gurur verici. Açıkçası maçtan öncesi bizim çok iyi olduğumuz, Fenerbahçe'nin kötü olduğu konuşuldu ama bu doğru değildi. Fenerbahçe de gayet iyi bir takım"

"Büyük oyuncular vardı sahada ancak zemin bizi etkiliyor. Biz oyunumuzdan vazgeçmedik, pas oyunu ile gelmeye çalıştık. Fenerbahçe duran toplar ile gelmeye çalıştı, yanılmıyorsam pozisyonları yok. Daha güzel bir futbol izlettirmek isterdik ama beraberlik hakkaniyetli bir sonuç oldu. Sosyal medyaya bakarsak 60 dakikadan fazla kondisyonum yok ama hocamın verdiği direktiflere göre oynayınca 120 dakika sahada yer alabiliyorum. Ben 20 yaşındaki gibi eli belinde savunmaya yardım etmeyecek konumda değilim"

"Galatasaray taraftarı derbiyi kazanamadığımız için biraz üzgün olabilir ama üzülmesinler çok iyi bir takım var"