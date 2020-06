Arda Turan, Galatasaray’a geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorulara, “Galatasaray’a bir faydamız dokunacaksa, her zaman orada oluruz. Eğer olmazsa, ona göre yol izleyeceğim. Ancak tabii ki her zaman önceliğim Galatasaray. Hocam benimle ilgili bu kadar güzel açıklama yaptıktan sonra onun üstüne söz söylemek bize yakışmaz. Ben Fatih hocanın elini öpeceksem, dünyanın her yerinde öperim. Bundan gocunmam, aksine gurur duyarım” cevabını verdi.

Birçok hata yaptığını da kabul eden Arda, “Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray’a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında çok az oyuncu 15-20 sene hep çok iyi devam etti” diye konuştu.