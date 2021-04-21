Arda Turan: Biz düşersek herkes düşer

Arda Turan maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Arda Turan, "Pes etmeliyiz, devam edeceğiz ne olursa olsun. Son dakikadaki gol de çok önemli. Bu ligde her şey çok çabuk değişebiliyor. Biz düşersek herkes düşer, o yüzden sonuna kadar devam."

"Bazen bazı şeyler zor oluyor. Ne anlatacağımı bilmiyorum, çok üzgünüz. Devam etmek zorundayız. En iyi şekilde reaksiyon verip, sonrasına bakacağız. Düşmek yok, bırakmak yok. Galatasaray'a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz."

'Daha iyi oynamalıyız'

"Daha iyi oynamalıyız. Her türlü imkan bize sağlanıyor. Daha eğlenerek, daha mutlu olarak oynamalıyız. Futbol bir eğlence oyunu, taraftarımızı daha fazla mutlu etmeliyiz. Muslera'ya katılıyorum, bugün 1 puan kazandık." ifadelerini kullandı.

Oyuna sonradan giren Arda Turan, maçın ardından teknik direktör Fatih Terim ile uzun bir süre mücadeleyi konuştu