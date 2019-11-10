Arda Turan - Berkay davasında sular durulmuyor!

Berkay’ın Arda Turan’ın beraat kararına yaptığı itiraz, üst mahkeme tarafından red edildi.

Böylece dosyanın önünde istinaf yolundaki engel kalkmış oldu. Davadan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan Turan hakkındaki son sözü İstinaf Mahkemesi söyleyecek.

Şahin’in avukatından açıklama!

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’in avukatları çıkan haberleri yalanladı.

İşte yapılan o açıklama;

“Müvekkilimiz Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin ile ilişkili olarak adli makamlara intikal etmiş bir olay hakkında bazı basın yayın organlarında, gerçek dışı haberlere yer verilmesi nedeniyle, bu basın açıklamasını yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki, itirazımız reddedilmemiştir. Yargı süreci devam etmektedir.

Mesleğini başarı ile sürdürmekte olan müvekkilimiz ve ailesi yargıya taşınmış olan bu talihsiz olay nedeniyle çok üzücü ve yıpratıcı bir süreçten geçmiştir. Yasal sürecin yanı sıra, Müvekkilimin bu talihsiz olaya ilişkin olarak maruz kaldığı haksız durum basında yer almış ve kamuoyu gündemine taşınmıştır. Bu noktada, başlamış olan yargı süreci henüz tamamlanmamıştır. Yargı sürecinin sonucunda müvekkillerimizin maruz kaldığı haksız durumun İstinaf mahkemesi tarafından düzeltileceği konusunda en ufak bir kuşkumuz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Bugün basında çıkan kamuoyunda yanlış bir algı oluşacağı ve müvekkillerimiz ve ailesinin mağduriyetlerinin devam edeceği gerçeğini, siz değerli basın mensuplarının takdirlerinize sunmak isteriz.

Sonuç olarak, müvekkillerimiz Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin 'e ilişkin olarak halen yargı sürecinin işlemekte olduğu somut olaya ilişkin haber ve yorumlarda, daha dikkatli ve objektif bir üslup kullanılmasının, gerek halkın bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkına gerekse basın meslek ilkelerinin korunmasına daha doğru ve sağlıklı bir biçimde hizmet edeceği düşüncesindeyiz. Bu konuda, siz değerli basın mensuplarının, basın meslek ilkelerine uygun davranmak suretiyle gerekli özen ve hassasiyeti göstereceğinize olan inancımızı vurgulayarak, iyi çalışmalar dileriz”

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin Vekilleri