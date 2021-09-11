Arda Turan, belgeselinde anlattı; 'Ben kimseyi taciz etmedim'

Galatasaray 'ın 34 yaşındaki Arda Turan, Exxen platformunda yayınlanan kendi belgeselinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, 9 Ekim 2018 tarihinde Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ile arasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

İşte Arda Turan'ın sözleri;

Doğru kelimeleri seçmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz hiç bu konu hakkında konuşmadım. Bunlar bizim yaşantımızda utanılacak konulardır. Söylediğim iddia edilen, başka kimse tarafından görülmeyen, duyulmayan, cümlenin de tam karşılığı belli olmayan bir hanımefendi tarafından söylenen bir konu, 'Arda taciz etti'ye geldi. Ben kimseyi taciz etmedim. Kimseyi! Allah şahidimdir. Ancak o işe 'taciz' dediler. 'Kadına şiddet' dediler.

KİMSE EŞİME SABAH 05:00'TE MESAJ ATAMAZ

Olayın olduğu gece sabah 05:00'te e 8 aylık hamile eşime mesaj attılar. Kalkıp ben öyle hastaneye gittim. Ben de bunun üzerine geçmişteki yaşanan olaylara istinaden zaten sevmediğim birine maalesef şiddet uyguladım. Sebebi, Arda ailesini reklam konusu yapmaz. Benim eşime kimse sabah 05:00'te mesaj atamaz.

KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM

Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım. Ben kimseyi taciz etmedim.

NELER YAŞANMIŞTI?

Arda Turan'ın, Emirgan'daki bir mekanda Özlem Şahin'i taciz ettiği ve bunun üzerine eşi Berkay ile kavga ettiği iddia edilmişti. Sonrasında 34 yaşındaki futbolcu, Berkay'ın burnunu kırmış, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş ettiği ekranlara yansımıştı.