Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sans, "Arda Turan'ın Barcelona'ya dönme ihtimali konusunda konuşan Sans, "Bu Barcelona'nın konuştuğu bir konu değil. Barcelona'nın temel meselesi Abidal'ın yaptığı açıklamalar. Başta da Messi olmak üzere futbolcularla Eric Abidal arasında bir gerilim var. Abidal'in Barcelona'daki geleceği tartışılıyor. Barcelona bu konuyla meşgül. Arda Turan, Barcelona'da konuşulan konulardan biri değil" dedi.

"Arda Turan'ın Barcelona'ya dönme ihtimali düşük"

Arda Turan'ın Barcelona'ya dönüşünün düşük olduğunu söyleyen İspanyol muhabir, "Barcelona'nın acil bir biçimde forvete ihtiyacı vardı. Abidal devre arasında bu hamleyi yapamadı. Abidal'in forvet transfer edememiş olması ve geçtiğimiz günlerde Valverde hakkında yaptığı açıklamalar tartışılıyor. Arda Turan'ın Barcelona'ya dönme ihtimali çok düşük" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın geleceği nasıl şekillenecek sorusuna yanıt veren Gabriel Sans, "Barcelona, Arda Turan için bir teklif almadı. Barcelona, Arda Turan'ı serbest bıraktı. Gelen teklifleri kabul edecek ama somut bir teklif yok. Ben Arda Turan'ın Barcelona'nın gündemine gelmeyeceğini net olarak biliyorum. Gündem başka çünkü. Eric Abidal'in söylediklerinin ardından bugün görevden alınması bekleniyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Barcelona'nın sportif direktörü Abidal ne demişti?

Barcelona'nın sportif direktörü Abidal, Valverde'nin görevden alınması hakkında "Birçok oyuncu mutsuzdu. İç iletişimde sorunlar vardı ve antrenmanlarda iyi çalışılmıyordu. Valverde'yle ilişkiler dışarıdan bakınca iyiydi ama eski bir oyuncuysan bazen bazı detayları görürsün ya da hissedersin" ifadelerini kullanmıştı.

Takımın yıldız oyuncusu Messi ise, "Dürüst olmak gerekirse bu tip şeyler yapmak hoşuma gitmiyor ama herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir. Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler" demişti.