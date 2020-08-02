Arda Turan: Baba olunca sakinleştim

Başakşehir'in ardından Barcelona ile olan sözleşmesi de sona eren Arda Turan, Galatasaray'a dönüş için artık gün sayıyor. Aslan'ın teknik patronu Fatih Terim'in transferi için yönetimden bir kez daha talepte bulunduğu 33 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki hafta itibarıyla Sarı-Kırmızılı kulübe resmi imza atması bekleniyor. Yuvasında bu kez nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu olan Arda, Bayram günlerine özel olarak Günaydın'a röportaj verdi ve son günlerde yaşadığı hisleri anlattı. Babalıkla ilgili duygularını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Annemiz, babamız her şeyden önce hep bizleri düşündüğü için de ben de önce eşim ve çocuklarımı düşünüyorum. İlk defa kendim yerine başkalarını düşünüyorum. Çok güzel bir duygu, tarifi yok. Oğlum nasıl, eşim nasıl, uyudular mı soruları hep kafamda. Baba olmak önceliğini değiştiriyor insanın. Merhametini artırıyor ve sakinleştiriyor" dedi.

'Yaptıklarımı yapmayanların...'

Hayatın kendisine, "Benim yaptıklarımın onda birini yapmayanların öğütlerini dinlememeyi, inandığım doğrulardan vazgeçmemeyi ve sonuna kadar çalışmayı" öğrettiğini söyleyen Arda, çocukları büyüdüğünde onlara vereceği öğütlerle ilgili olarak, "Cömertlikten asla vazgeçmemelerini, paylaşmayı asla bırakmamalarını, dürüst olmalarını ve hayatta ne yapıyorlarsa yapsınlar, aşkla, sevgiyle yapmalarını tavsiye ederim ve ailelerine değer vermelerini isterim" ifadelerini kullandı.