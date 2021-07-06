Arda Turan az daha şampiyonluk golünü atıyordu! Beşiktaş...

Arda Turan, Barcelona ve Atletico Madrid macerasının ardından Başakşehir ile anlaşmış ardından Galatasaray 'a geri dönmüştü. Geçen sezon 32 tanesi Süper Lig olmak üzere toplam 34 resmi maça çıkan Arda Turan, 4 gol atıp 2 asist yaptı.





Arda Turan, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta skoru 3-1'e getiren golü atıp ikili averajı eşitlemiş ve sezon sonunda şampiyon gol averajı ile belirlenmişti. Galatasaray son maçta istediği farkı yakalamış olsaydı Arda Turan'ın bu golü sezonun en kritik golü olacaktı.







