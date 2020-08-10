Arda Turan, 66 numaralı formasıyla Madame Tussauds sahasında

Galatasaray’daki 7 yıllık kariyerinin ardından Atletico Madrid ve FC Barcelona’da oynayan; 2015 yılında The Guardian tarafından "Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu" listesinde 38. sırada yer alan başarılı futbolcu Arda Turan, Galatasaray’a geri dönüşünün ardından ilk maçına Madame Tussauds sahasında çıkıyor. Galatasaray’daki ilk yıllarında giydiği ve geri dönüşüyle yeniden giyeceği 66 numaralı formasıyla Arda Turan’ın balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçilerle buluşuyor.

Sadece yerli ziyaretçilere özel bilet fiyatı!

Madame Tussauds İstanbul’da sadece yerli ziyaretçiler için başlatılan avantajlı fiyat uygulamasıyla, kimlik bilgilerini göstererek gişeden satın alınan yetişkin biletleri 109 TL yerine 69 TL, çocuk biletleri ise 80 TL yerine 56 TL’den satışa sunuluyor.



