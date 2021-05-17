Fenerbahçe, 2019 yılından beri altyapısında forma giyen Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Zaman zaman A takımla beraber antrenmanlara çıkan ve gelecek vadeden 18 yaşındaki oyuncu, bu gelişmeyi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Kuzey Makedonya vatandaşı da olan Arda, Erokspor'dan transfer edilmişti. Fenerbahçeli taraftarlar, imza gelişmesinin ardından Arda'nın kariyerini araştırmaya başladı.

Arda Okan Kurtulan kimdir, kaç yaşında? Arda Okan Kurtulan nereli, mevkisi ne?

19 Kasım 2002'de İstanbul/Eminönü'de dünyaya gelen Arda Okan Kurtulan, futbol hayatına 2014 yılında Akşemsettin Parseller Spor'da başladı. 2015 yılında kısa süreli Göktürk Saray Spor macerasının ardından eski kulübüne dönen Arda, 2017'ye kadar burada forma giydi ve Esenler Erokspor'a katıldı.

Erokspor'da geçirdiği 2 sezonda göz dolduran genç oyuncu, 2019 Şubat'ta Fenerbahçe altyapısına katıldı.

U16'da 18 maçta 7 gol, U17'de 11 maçta 6 gol, U17'de 10 maçta 4 gol, U19'da ise 30 maçta 5 gol atan Arda, vatandaşı olduğu Kuzey Makedonya U19'da da 7 maça çıktı.

1.83 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor. Zaman zaman A takım ile idmanlara da çıkan Arda, Türkiye ile henüz herhangi bir alt yaş grubunda forma giymedi.