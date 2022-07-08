Transferin hızlı takımı Adana Demirspor’dan bu kez geleceğe yatırım hamlesi geldi... Lacivert- Mavililer, uzun bir süredir gündeminde yer alan Arda Okan Kurtulan transferi için Fenerbahçe ’yle anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu bonservisiyle Güney ekibinin kadrosuna katılacak. Adana Demirspor, Fenerbahçe’ye bu transfer için 4 milyon TL bonservis ödeyecek. Ancak sözleşmeye özel bir madde koyulacak. Buna göre oyuncunun 3 yıl sonra ilk alım hakkı yine Sarı-Lacivertliler’de olacak. Fenerbahçe isterse yazılan rakamı ödeyerek oyuncuyu tekrardan kadrosuna katabilecek.

Yerliye yatırım

Transferde kadroyu gençleştirmeye ve potansiyel yerlilere de yer açmaya çalışan Adana Demirspor ayrıca Bayrampaşaspor’dan Abdulsamet Burak ve Tolga Kalender’i de renklerine bağladı. İki oyuncunun da kısa süre içerisinde kampa katılacakları belirtildi.