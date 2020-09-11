Fenerbahçe'nin sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta hakem Arda Kardeşler, Fenerbahçe adına iki kez penaltı noktasını gösterdi. İlginç tesadüf, Arda Kardeşler geçen sezonda ilk hafta oynanan Gaziantep FK maçında Fenerbahçe adına üç kez penaltı kararına hükmetmiş maçı da sarı-lacivertliler 5-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe geçen sezon ilk haftada kazandığı üç penaltıdan iki tanesi gole çevirmiş bir tanesini Moses kaçırmıştı. Diğer vuruşları Moses ve Emre Belözoğlu gole çevirmişti. Bu sezon ise ilk haftada kazanılan iki penaltıdan birini Sosa gole çevirirken, diğerini ise Caner Erkin kaçırdı









fanatik.com.tr / Tolga Kuru