Ümit Milli Takımımızın 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 18 Eylül Pazar günü saat 13.00'te İstanbul Wanda Vista Hotel'de toplanacak.

ARDA GÜLER İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe 'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler de ilk kez Ümit Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosunda olacak. Emirhan İlkhan normalde bizle Ümit Milli Takım'da olacaktı. Ancak U19 Milli Takımı'na çok şey verebilecek üst düzey bir oyuncu. O gruptan çıkalım diye orada oynatmayı tercih ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Milli Takımımızın Gürcistan maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Emin Bayram ( Galatasaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Erdem Gökçe (Eyüpspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Bartuğ Elmaz (Olympique de Marseille), Arda Güler (Fenerbahçe A.Ş.), Hakan Yeşil (Adanaspor), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Kenan Yıldız (Juventus FC), Ömer Faruk Beyaz (1.FC Magdeburg), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Erencan Yardımcı (Corendon Alanyapor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Tiago Çukur (FCV Dender)







