Arda Güler: Tarif edilmez duygular

Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla sürerken Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi, Fenerbahçe de deplasmanda Ankaragücü'nü son dakika golü ile 2-1 yendi ve lider Beşiktaş ile puan farkını azalttı.

Bu maçın ardından Sarı Lacivertliler ile ilk kez kadroda bulunan 16 yaşındaki Arda Güler sosyal medyasından paylaşımda bulundu. Genç futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı takım fotoğrafında "Tarif edilmez duygular çok şükür" ifadelerini kullandı.







