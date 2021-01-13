Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza’nın videolardan izleyerek dikkatini çeken Arda Güler; şık çalımları, başarılı frikikleri, şutları ve orta sahada oyun kurucu rolündeki başarısıyla genç yaş gruplarında 10 numarayı kapmıştı. Yaklaşık 3 senedir Fenerbahçe altyapısında olan ve sol ayağıyla beğeni toplayan 15 yaşındaki Arda, sarı-lacivertlilerin potansiyelli yıldız adayı. Aynı zamanda alt yaş gruplarındaki takımlarda kaptanlıkta yapan yetenekli isim; Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Ekrem Ekşioğlu’nun da yakından bildiği bir oyuncu olarak ön plana çıkıyordu.

Arda Güler, Ömer Faruk Beyaz’dan sonra en çok gelecek vaat eden isim konumunda.

Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler hangi mevkide oynuyor, nereli?

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. 2014 yılında 9 yaşında iken Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda, yeteneği ile ön plana çıktı. 2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç solak, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katılan Arda, hayalini kurduğu kulübe geldiğini belirtmiş ve "Bir yanda yıllardır beraber futbol oynadığım takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan ayrılmanın üzüntüsü, diğer tarafta taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum kulübe gelmenin mutluluğu..." ifadelerini kullanmıştı.

Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol atan Arda'nın uzun yıllar Türk futboluna katkı sunması bekleniyor.

10 numara pozisyonunda oynayan solak genç, idol olarak Fenerbahçe efsanesi Alex'i görüyor.

10 numara pozisyonunda görev alıyor

Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde fark yaratan 16 yaşındaki Arda Güler, geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Sol ayağını çok iyi kullanan ve 10 numara pozisyonunda görev alan Arda, Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Ekrem Ekşioğlu’nun da yakından bildiği bir oyuncu... Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler’in imzasına Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Koordinatör Selçuk Şahin, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve Arda Güler’in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katıldı.

Fenerbahçe, Arda Güler'i Gençlerbirliği'nden 14 yaşında iken altyapısına dahil etmişti. Genç oyuncunun 19 Mayıs Stadyumu'nda top toplayıcılık yaptığı andan bir kare.