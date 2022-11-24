Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezondan bu yana sürekli yükselen bir grafik çizen Arda Güler'in talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. 17 yaşındaki oyuncu oynadığı futbolla ve potansiyeliyle Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.





İlk kez Milli oldu

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’deki performansıyla A Milli Takım ’dan ilk davetini aldı. İskoçya ile oynanan hazırlık maçında Diyarbakır tribünleri dakikalarca Arda Güler’in adını haykırdı. Ancak Kuntz, bu karşılaşmada 17 yaşındaki öğrencisini sahaya sürmedi. Önceki gün Arda için kariyerinin en özel ve gururlu anlarından biri yaşandı. Gaziantep’teki futbolseverler de Diyarbakır’dakiler gibi genç yetenek lehine tezahüratlar yaptı. Ve istediklerine ulaştı. Arda Güler, Çekya karşısında 68. dakikada Doğukan Sinik’in yerine oyuna dahil oldu.

Milyonların gözü onda

Arda, ilk kez Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıkmanın gururunu yaşarken tribünlerdeki binlerce taraftar ile televizyon başındaki milyonlar da genç yeteneğin bu duygusuna ortak oldu. Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler, eşine az rastlanır bir şekilde taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmayı başardı.

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Avrupa Arda’nın peşinde

Türkiye'de gittiği her statta büyük sevgi gösterisiyle karşılanan Arda Güler, Avrupa'da ise şimdiden devleri birbirine düşürdü. 17 yaşındaki oyuncu geçen sezon A takımla ilk maçlarına çıktığında, kısa sürede birçok kulübün dikkatini çekti

Fichajes’ten bomba Arda Güler iddiası

İspanya merkezli Fichajes’in haberine göre 4 Avrupa devi Arda Güler’i çok yakından takip ediyor. Haberde Arda’dan ‘Çok fazla süre almamasına rağmen, transfer piyasasının son günlerde en çok aranan futbolcusu’ olarak bahsedilirken, genç yıldızın peşindeki Avrupa kulüplerini açıkladı.





Barcelona

LaLiga devi Barcelona’nın takip ettiği gelecek vadeden genç yıldızlar arasında Arda Güler de bulunuyor. Fenerbahçe’deki gelişimiyle Barcelona’nın dikkatini çeken Arda, Xavi Hernandez’in gelecekteki transferlerinden biri olabilir.

Paris Saint-Germain

Paris ekibi de Arda’yla yakından ilgilenen kulüplerden biri. Fransız ekibinin sportif direktörlüğünü yapan Luis Campos’un dikkatini çeken Arda için PSG bir transfer hamlesi planlıyor.

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Napoli

İtalya Ligi Serie A’da ve Şampiyonlar Ligi’nde müthiş bir sene geçiren Napoli de Barcelona’yla birlikte Arda Güler’le en ciddi şekilde ilgilenen takım konumunda. Teknik direktör Spalletti’nin oyun tarzına tam olarak uyan genç yıldız için resmi hamle bekleniyor.

Tottenham

Fichajes ayrıca Premier Lig ekibi Tottenham’ın ise Arda’yı yakın takipte olduğu ve büyük bir risk alarak yüksek miktarda bonservis bedeli ödeyip genç futbolcuyu kadrosuna katabileceğini belirtti. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusundan büyük bir gelir beklediği belirtilirken, eğer Tottenham ikna edici bir teklif yaparsa diğer taliplerin hiç şansı olmadığı ifade edildi.





Sözleşmesi 2025'te bitecek

Sarı-lacivertlilerin, 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler, 17 Mart 2022'de Fenerbahçe'yle yeni sözleşme imzaladı. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 17 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Arda Güler'i Dinamo Kiev ile oynanan maçta Alman Borussia Dortmund ile İspanyol kulübü Sevilla takip etti. Arda'yı önümüzdeki dönemde daha fazla Avrupa devinin takip etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezonki performansı

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta toplamda 300 dakika sahada kaldı. 17 yaşındaki on numara bu müsabakalarda 3 gol ve 1 asist üretti. Dinamo Kiev deplasmanında fileleri havalandıran Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamasında gol atan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu. Arda Güler, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon bir maçta gol ve asist üreten en genç oyuncu unvanını Jude Bellingham'ın elinden aldı. (Fanatik.com.tr Dış Haberler)