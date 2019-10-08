Arda Ayten: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında finalde "10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer" sorusuna yanıt verirken, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak doğru cevabı veren ve 1 milyon lira kazanan Arda Ayten herkesi duygulandırdı.

Anne ve babası 4 yaşındayken ayrılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Arda Ayten (21) yaşadıklarını Sabah'a anlattı: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış. Milyoner olduktan sonra hepsi beni hatırladı. Ama ben onların hiçbirini hatırlamadım. Milyoner olduğumu öğrenince mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar