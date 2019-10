Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim 2019 tarihli yayınında Arda Ayten'in karşısına, "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? soru çıktı. Şıklarda ise, Vatan, Kan, Toprak ve Yurt bulunuyordu. Arda Ayten, doğru cevap olan Toprak'ı söylerek milyonluk soruyu doğru bildi. Arda Ayten ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı tebrik etti. Arda Ayten, İstiklal Marşı'nın on kıtasını canlı yayında defalarca okuyarak, hem 1 milyon TL'yi kazandı, hem de izleyenlerin takdirini kazandı.

Arda Ayten kimdir?

Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti. Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti.

Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.