Türkiye yıllarından, Trabzonspor'un mevcut durumuna, Şota'yla başına gelen karıştırılma olaylarından, Süper Lig'e kadar bir çok konuyla ilgili Arçil Arveladze çok özel açıklamalarda bulundu! Gürcistan futbolunun efsanelerinden olan Arçil Arveladze, "Trabzonspor nasıl şampiyon olur?" sorusuna verdiği cevap ve Türk futbolu için yaptığı eleştiriler... Hepsi bu röportajda...

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"Trabzonspor daha iyi olacak"

Trabzonspor'un bu sezon özellikle son maçlarını dikkatle izledim. Kendine gelmeye başladı. Biraz zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Daha iyi takım olacaklardır. Her sene yeni takım yapmak bana göre doğru değil. Her yıl yeni hoca, yeni transferler, 7-8 oyuncu alıyorsunuz sonra yine bir o kadar gidiyor bu sıkıntı.

"Trabzonspor'dan teklif aldık"

Bu sene Trabzonspor'dan bir teklif aldık. Ama Pakhtakor takımını çalıştırıyorduk. En az 10-12 maç daha vardı. Takımı ortada bırakmak istemedi Şota. O zaman olmadı. Ama 1-2 sene sonra ne olur bilmiyorum.

Trabzonspor nasıl şampiyon olur?

Bana göre zamana ihtiyacı var. Futbolcu transferlerinin bir planla yapılması lazım. Yeni hoca geliyor 10 transfer yapıyor. Sonra yeni hoca gidiyor gelen hoca yine bir o kadar transfer yapıyor. Dünya'nın önemli takımları örneğin Liverpool ve Bayern Munih hocaya göre transfer yapmıyor. Zaten bir transfer politikaları var. Sportif direktör ya da futbol aklı var transferi onlar yapıyor. Takım oyuncusu transfer ediyorlar. Hoca oyuncusu değil. Hocaya göre oyuncu almak çok zor. Diğer gün hoca gidiyor. Oyuncular kalıyor, milyonlar gidiyor. Sadece Trabzonspor'da değil takımların çoğunda bu var.

"4-3 kazandığımız Fenerbahçe maçını unutamıyorum"

İlk maçımda Sarıyer'e karşı gol atmıştım o maç var. Yine ilk sezonumda Fenerbahçe'ye karşı kazandığımız 4-3'lük kupa finalini unutamıyorum.

"Şenol Güneş çok iyiye gidiyor"

Şenol Güneş'i benim konuşmama gerek yok. O yaptığı işlerle zaten konuşuluyor. Trabzonspor, Beşiktaş ve Milli Takım'da hep iyi işler yaptı. Bana göre çok iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Milli Takım'da jenerasyon değişti. Milli Takım, takım değil. Çünkü çok az zaman geçiriyorlar. Biraz daha zamana ihtiyaçları var. 1-2 sene sonra bu genç futbolcular lider olacaklar Milli Takım'da...







