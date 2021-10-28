MENÜ

Arcane ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Günümüzün en popüler oyunlarından birisi olan League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane'in yayın tarihi yaklaşırken, dizinin konusu ve yayın tarihi merak konusu oldu.

28 Ekim 2021, Perşembe 09:43 Son Güncelleme:
- A +
Arcane ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Günümüzün en popüler oyunlarından birisi olan League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane'in yayın tarihi yaklaşırken, dizinin konusu ve yayın tarihi merak konusu oldu.

Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor. Dizi 6 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.


İlgili Haberler
Red Bull Solo Q'da büyük heyecan


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...