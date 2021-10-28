Arcane ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Günümüzün en popüler oyunlarından birisi olan League of Legends'ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane'in yayın tarihi yaklaşırken, dizinin konusu ve yayın tarihi merak konusu oldu.

Arcane, Piltover adlı ütopik bir bölgede ve baskı gören yer altı şehri Zaun'da geçiyor. Dizi, iki efsanevi League of Legends şampiyonunun doğuş öyküsünü ve onları birbirinden ayıracak gücün hikâyesini anlatıyor. Dizi 6 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.





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