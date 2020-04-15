Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür...

PSG'nin yıldızı, Aras Bulut İynemli'nin Memo karakterini canlandırdığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izleyen ağladığını duyurmuştu. Ünlü oyuncudan Neymar'a sosyal medya üzerinden teşekkür geldi.

15 Nisan 2020, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür...

PSG'de oynayan ünlü futbolcu Neymar, Aras Bulut İynemli başrolde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı...

Sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

Filmde Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.

İşte o paylaşım:

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