Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadele edeceği 2021 FIFA Arap Kupası başkent Doha'da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Açılış töreni, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nunun katılımıyla Doha'daki El-Beyt Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun da katıldığı açılış töreninde, çok sayıda devlet lideri ile üst düzey yetkili hazır bulundu.

Törene katılanlar arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmar, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah da bulunuyor.