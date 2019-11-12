Aradan sonra gerçek Trabzonspor

Alanyaspor’u devirip 2 haftalık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor’a milli ara çok iyi gelecek. Öyle ki sakatlıkların zirveye çıktığı yoğun fikstürde hem lig hem de Avrupa’da üst üste maçlar oynayan Bordo-Mavililer, 15 günlük arada toparlanacak.

En önemli nokta, sakatların dönüşü olacak. Çarşamba günü idmanda yer almaları beklenen Sosa ile Obi Mikel’in yanı sıra Sturridge ve hatta Ekuban da takıma katılacak.

Galatasaray’la Akyazı’da...

Yıldızlarına kavuşmak için gün sayan teknik direktör Ünal Karaman, zorlu maç takvimini de geride bıraktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in yanı sıra ligin dişli ekipleri Sivasspor, Alanya ve Malatya ile maçlarını oynayan Fırtına, devre arasına kadar Ankaragücü (d), Galatasaray, Antalya (d), Denizli, Konya (d) ve Kayserispor’la kozlarını paylaşacak. Tek büyük karşılaşma durumundaki Galatasaray mücadelesinin Akyazı’da olması da bir diğer avantaj.