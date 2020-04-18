Arabesk müziğin 4 ismi canlı yayınla bir araya geliyor!

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Konser yayını öncesinde Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Kutsi ve Hüsnü Şenlendirici, 18 Nisan akşamı 21.30’da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. ‘Aşka Dair Şarkılar’ konseptli konserde 4 ünlü isim 80’li, 90’lı ve 2000’li yılların şarkılarını seslendirecek. Canlı yayınla da hayranlarıyla bir araya gelecek olan sanatçılar, hayranlarından gelecek soruları da yayında cevaplayacaklar.

Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun&Kutsi&Hüsnü Şenlendirici’nin ardından önümüzdeki günlerde Mustafa Keser&Muazzez Abacı, Yıldız Tilbe, Kibariye&Halil Sezai, Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Merve Özbey&Fettah Can, Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki&Rafet El Roman, konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.