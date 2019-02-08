Futbolda kış transfer sezonu sona ererken, KPMG Football Benchmark ekibi, beş büyük ligdeki transfer harcamalarını analiz etti. UEFA'nın Finansal Fair-Play kıskacı nedeniyle beş büyük ligdeki kulüpler, bu transfer döneminde daha sessiz geçirirken, toplam 653.9 milyon dolar harcama yapıldı. Geçtiğimiz sezon ise bu rakam 979.1 milyon dolardı.

La Liga ekipleri 81 milyon dolar harcadı

Geçtiğimiz kış transfer döneminde 482.8 milyon dolar harcayan İngiliz kulüpleri, bu kış kasalarından sadece 216.5 milyon dolar çıkardı. Geçen kış 361.3 milyon dolar bonservis ödeyen İspanyollar ise bu sezon sadece 81.1 milyon dolarlık harcama yaptı. Dünyanın en büyük iki liginde transfer harcamaları düşerken, İtalyan kulüpleri kış transfer dönemine damga vurdu. Geçen kış döneminde bonservise sadece 22.8 milyon dolar ödeyen İtalyanlar, bu kış transfer sezonunda 180.6 milyon dolar harcadı.

En pahalı transfer 64 milyon euro

İtalyanların yanı sıra Fransız ve Alman kulüpleri de geçen sezona göre kış döneminden daha fazla bonservis ödemesi yaptı. Fransızlar 91.6 milyon dolar harcarken, Almanlar ise kasalarından 84.1 milyon dolar çıkardı. Kış transfer döneminde en pahalı transferi ise Chelsea yaptı. İngiliz devi, Christian Pulisic için Dortmund'a 64 milyon Euro verdi. Ancak Pulisic, anlaşma gereği sezon sonuna kadar Dortmund'ta forma giyecek. İtalyan devi AC Milan, Genoa'dan Krzysztof Piatek ve Flamengo'dan Lucas Paqueta'yu transfer etmek için 35'er milyon Euro ödedi.

Milan'ın avantajı ABD'li sahibi oldu

Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Kış transfer dönemlerinde iyi transfer yapmak için yüksek bonservis bedeli ödemek gerek. Bir de buna UEFA'nın Finansal Fair-Play koşulları eklenince kış transfer dönemi geçen yıla göre daha sessiz geçti. Uygulamanın Avrupa kulüplerine etkisini bu tablodan da görmüş olduk. İtalya’da ise durum farklı görünüyor. Milan’ın iki transfere 70 milyon Euro ödemesindde ABD'li yeni sahiplerinin payının olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacak” dedi.

İşte kış transfer döneminin en pahalı beş transferi:

Oyuncu Alan kulüp Satan kulüp Bonservis (Euro)

Christian Pulisic Chelsea Dortmund 64 milyon

Lucas Paqueta Milan Flamengo 35 milyon

Krzysztof Piatek Milan Genoa 35 milyon

Dominic Solanke Bournemouth Liverpool 21.2 milyon

Jonny Castro A.Madrid Wolverhampton 20.5 milyon