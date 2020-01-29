Ara transfer dönemi 2019-2020 ne zaman bitecek?

Ara transfer sezonu için geri sayım başladı. Süper Lig'e verilen aranın ardından 4 Ocak tarihinde başlayan ara transfer sezonunda takımlar eksik olduklarını düşündükleri bölgelere takviyelerde bulundu. TFF ve UEFA kıskacında olan kulüplerin harcama limitlerinin minimum düzeyde olması eldeki futbolcuların kiralanması veya satılmasına neden oldu. Peki 4 Ocak tarihinde başlayan ara transfer sezonu ne zaman sona erecek?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek. A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak. A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 10 futbolcu yer alabilecek. A Takım Listesinde yer alacak en az 15 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunlu olacak. Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek.

OYUNCU TESCİLİ NASIL OLACAK?

Süper Lig takımları, 28 futbolcuya A Takım Listesi'nde yer verebilirken mevcut kurallara göre bu isimlerden en az 14 tanesinin Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunun bulunması gerekiyor.

Takımlar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadroya katılan futbolcuları, karşılaşmalardan 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ne dahil edebilecek. Ayrıca kulüplerin ara transfer döneminin sona ermesini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz edilmesi zorunlu olacak.

İLK YARIDA 62 ÜLKEDEN 225 FUTBOLCU TOP KOŞTURDU

Ligin ilk yarısında yapılan 153 maçta toplamda 429 futbolcu görev aldı. Bu oyunculardan 225'inin yabancı olması dikkati çekti.

Çok sayıda ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ve adeta Birleşmiş Milletleri (BM) andıran ligin ilk devresinde Galatasaray ve Medipol Başakşehir 16'şar, Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 15'er yabancı futbolcuya görev verdi.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK ile Gençlerbirliği 13'er, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor ile Yukatel Denizlispor 12'şer yabancı futbolcu oynattı.

Fenerbahçe, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe 11'er yabancı futbolcuya görev verirken Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10'ar yabancı oyuncu ter döktü.