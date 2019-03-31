Apple’ın kredi kartı hakkında bilmeniz gerekenler

Apple CEO’su Tim Cook, etkinlikte kredi kartını tanıtmadan önce Apple Pay’le ilgili çeşitli verileri de paylaştı. Açıklanan bilgilere göre bu yıl Apple Pay ile 10 milyar işlem gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tüm dünyada her geçen gün kullanımı yaygınlaşan Apple Pay, Amerikalı işletmelerin %70’i Avustralyalı işletmelerinse %99 tarafından bir ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor. Peki Apple’ın en yeni ürünü olan kredi kartı kullanıcılara neler vadediyor ve hangi özelliklere sahip? Gelin, bunlara yakından bakalım.

Kullanıcılar, Apple Cüzdan üzerinden kredi kartlarına tıkladıklarında son işlemlerini, ne kadar borçları olduğunu ve hangi kategoride ne kadar harcama yaptıklarını görebilecekler.

Apple Cüzdan üzerinden Apple kredi kartıyla yapılan alışveriş işlemlerine tıklandığında işlemin yapıldığı konum Apple Haritalar üzerinden görüntülenebilecek.

Apple Kart’ın yıllık, uluslararası, limit aşım ve gecikme ücretleri bulunmuyor.

Apple kart sahipleri yaptıkları her işlemden %2, her Apple harcamasından ise %3 geri ödeme kazanacak.

Değişebilen (dinamik) CVV numaralarına sahip olan Apple kredi kartı, çalınma vakalarına ve istenmeyen işlemlere karşı kullanıcıların güvende olmasını sağlayacak.

Apple’ın kredi kartını fiziksel olarak da almak mümkün olacak. Oldukça şık bir görünüme sahip olan bu kartların üzerinde kart numarası, CVV kodu, son kullanma tarihi ve imza bulunmayacak. Bu bilgiler sadece Cüzdan uygulamasından alınabilecek.

Apple marka kredi kartları ilk olarak bu yaz Amerika’da kullanıma sunulacak.