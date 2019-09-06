Teknoloji devi Apple’dan bir yönetici, şirketinin kripto paraları izlediğini söyledi.

CoinDesk’in haberine göre, San Francisco’daki özel bir etkinlikte CNN’e konuşan Apple Pay başkan yardımcısı Jennifer Bailey, kripto paralar hakkında, “İlginç olduğunu düşünüyoruz. Uzun vadeli olarak ilginç bir potansiyel taşıdığı fikrindeyiz.” dedi.

Bununla birlikte Bailey, teknolojinin Apple tarafından olası kullanımları hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Öte yandan yatırım şirketi Wedbush Securities analisti Dan Ives, “Apple, Facebook’ta olduğu gibi, bu yola doğru yönelirse kripto para endüstrisine büyük bir güç sağlayacaktır.” dedi.

Apple kripto para alanına dönük olarak henüz ciddi bir adım atmış değil. Şirket, geçtiğimiz sene yeni işletim sisteminde Bitcoin gliflerine yer vermesiyle gündeme gelmişti. Şirket, Haziran ayında da iOS 13’le birlikte geliştiricilerin kriptografik işlemleri güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak CryptoKit kütüphanesi sunacağını bildirmişti.

Diğer yandan Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak bir Bitcoin hayranı. Wozniak, en büyük kripto paranın hem ABD Doları hem de altından daha üstün olduğunu düşünüyor. Ayrıca Wozniak, geçen yıl Equi Capital adındaki bir kripto para girişimine katıldığını açıklamıştı.