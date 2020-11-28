Huawei, küresel yıl sonu oyun festivali kampanyasını AppGallery'de başlatarak kullanıcıları bir dizi özel avantajla platformda oynamanın yeni yollarını keşfetmeye teşvik ediyor.

23 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek Game Fest kapsamında AppGallery’nin en beğenilen ve en çok oynanan oyunları arasında bulunan Asphalt 9: Legends ve World of Tanks Blitz MMO oyunları için bir dizi özel teklif sunuluyor. Bu özel teklifler arasında, 185 TL’ye kadar değerde oyun içi öğeler içeren, Lüks Hediye Paketi bulunuyor.

Asphalt 9: Legends oyunu için 125 token, 50 bin kredi ve sınırlı zaman için Ferrari F40 paketi sunulurken, World of Tanks Blitz MMO oyununa yeni başlayacak oyuncular için 7 günlük premium hesap ve oyun için geliştirmeler için harcanabilen 250 altın sunuluyor.

AppGallery ile kullanıcılar artık çok daha fazla oyun oynuyor

AppGallery, kullanıcılara benzersiz akıllı deneyimler sunmak ve en iyi mobil oyunlara erişim sağlamak için dünyanın en iyi markaları ve oyun geliştiricileriyle ortak çalışmalar yapıyor.

AppGallery, son 1 yıl içinde eklenen 17.000'den fazla yeni oyunla, platformda güçlü bir büyüme ve sürekli yeni içerik akışı sağlıyor.

GameCentre uygulamasıyla AppGallery, mobil oyunculara daha zengin bir içerik deneyimi sunuyor. AppGallery'de oyun odaklı bir uygulama olarak sunulan GameCentre, kullanıcılara yalnızca en son oyun sürümlerini sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların piyasadaki en yeni oyunları ilk kez deneyimlemelerine de olanak tanır.

Kullanıcılar AppGallery deneyimine güveniyor

AppGallery, tanıtımından bu yana kısa sürede en büyük üç küresel uygulama mağazasından biri haline geldi. Kullanıcılar, mevcut 18.000'den fazla oyun uygulamsı ve 80 milyondan fazla oyun indirmesiyle, platformda sürekli artan oyun seçeneklerinin keyfini çıkarmaya devam ediyor. 170'ten fazla ülke ve bölgede 500 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı, 2020'nin ilk yarısında 294 milyardan fazla uygulama indirmesi ile kullanıcılar AppGallery'e güveniyor. AppGallery, sürekli olarak yeni içerik getirmek için 2 milyondan fazla kayıtlı geliştiriciyle yakın bir şekilde çalışıyor ve şu anda mevcut olan HMS Core ile entegre 96.000'den fazla uygulama barındırıyor.