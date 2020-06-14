Bir Respawn Entertainment çalışanının yaptığı açıklamalara göre Apex Legends’ta Crypto karakteri için bir iyileştirme yolda olabilir.

Oyunun üçüncü sezonu olan Meltdown ile karakterlerin arasında katılan Crypto aradan geçen zamana rağmen oyuncular tarafından pek de tercih edilmiyor. Oyunun en düşük seçilme ve maç kazanma yüzdelerine sahip olan karakter hakkında Respawn Entertainment Tasarım Direktörü olan Jason McCord bazı değişikliklerin yolda olduğu mesajını verdi.

Crypto karakteri ile oynayan bir oyuncunun McCord’a Twitter üzerinden sorduğu bir soru ile ortaya çıkan bilgilere göre geliştirici ekip Crypto için bir iyileştirme hakkında zaten konuşuyorlar. ”Bazı şeyler hakkında konuşuyoruz. Hala muhtemel bir çıkış yollarını konuşuyoruz ancak Crypto’nun bir şeylere ihtiyacı olduğunu kabul ediyorum” ifadelerini kullanan geliştirici yapılacak bir takım iyileştirmelerin de böylece sinyalini vermiş oldu.

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