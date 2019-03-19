Apex Legends’in Battle Pass tarihi ve ayrıntıları açıklandı!

Apex Legends web sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; 1. Sezonda kazanılan her seviye bir Battle Pass ödülünün kilidini açacak ve sezon boyunca kazanılabilecek 100’den fazla ödül olacak. Hediyeler arasında silah kaplamaları, çerçeveler, XP güçlendirmeleri ve daha fazlası yer alıyor. Oyuncular ayrıca Battle Pass’i satın aldıklarında 3 Wild Frontier temalı Legend kostümü alacaklar: Lifeline Revolutionary, Wraith Survivor ve the Mirage Outlaw.

Oyuncular ayrıca, sonraki 25 Battle Pass seviyesinin kilidini açan ve 2800 Apex Coin (28 dolar) karşılığında alınabilecek Battle Pass Bundle‘ı da seçebilecekler.

Yeni efsane Octane da PlayStation Blog’da ayrıntılı olarak açıklandı. Oldukça hızlı bir karakter olan Octavio “Octane” Silva Apex Legends’e katıldı ve ölümcül yetenekleriyle oyunculara adrenalin getirecek. Adrenaline Junkie yeteneği hız karşılığında sağlığından götürecek ve Launch Pad Ultimate yeteneğiyle kendisini ve ekibini havaya fırlatacak.

Respawn daha ayrıntılı olarak Battle Pass‘in oyun içine gelen sekmeden Apex Coins kullanarak sadece oyun içi mağazadan satın alabileceğini doğruladı. Eğer oyuncular sezonun ilerleyen zamanlarında Battle Pass alırlarsa, bulundukları seviyeye kadar geriye dönük tüm ödülleri alabilecekler. Battle Pass Bundle’dan gelecek 25 seviye de otomatik olarak üzerine eklenecek.

Apex Legends‘in Sezon 1 Battle Pass’te mevcut olan ödülleri ancak sezon sona erene kadar kazanılabilecek ve bittikten sonra oyuncular yeni Wild Frontier içeriği kazanamayacaklar. Battle Pass’ı satın almayanlar için 1 Wild Frontier Legend kostümü, 5 Apex Paketi ve 18 Wild Frontier istatistik izleyicisini ücretsiz kazanabilecekler. (Psoyun.com)