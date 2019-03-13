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Apex Legends Sezon 1 hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı!

Apex Legends Sezon 1 oyuncular tarafından uzun süredir bekleniyordu. Yıllık planlarda önceden duyurulan Sezon 1’e dair bazı sızıntılar ortaya çıktı.

13 Mart 2019, Çarşamba 11:26
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Apex Legends Sezon 1 hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı!

Sezon 1’in kesin olarak Mart ayında çıkacağını Respawn Entertainment açıklamıştı. Mart ayının neredeyse yarısına geldiğimiz bu günlerde, Origin üzerinden bir ekran görüntüsü ile Sezon 1’in yeni bir efsane ile gelmesi muhtemel. Reddit üzerinde paylaşılan görselde yeni efsanenin isminin Optane olduğu görünüyor.

Bunun yanında Apex Legends, Sezon 1 için 950 Apex Coins (Yaklaşık 10€) gibi bir miktar belirlediğide sızıntılar arasında yer alıyor. Fortnite Battle Pass’inde 950 V-Bucks gibi bir fiyatı olduğunuda hatırlatalım.

Bu bilgi ve görüntülerin hiçbir resmi kuruluş tarafından onaylanmadığını da hatırlatalım. En geç 1-2 hafta içinde resmi bir duyuru yayınlanacağı kesin bir durumda. RealApexLeaks adlı Twitter hesabından paylaşılan tweet’e göre bu güncellemenin 12 Mart’da yayınlanacağı da bilgiler içinde. (Playerbros)

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