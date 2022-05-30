Apex Legends Mobile hızlı başladı

Son yıllarda yaygınlaşan Battle Royale konseptinin en yeni ürünü Apex Legends Mobile, geçen hafta çıktı. İlk izlenimlerini ele aldığımızda oyuncularda olumlu bir etki bırakmayı başaran yapım, gelir konusunda kısa sürede önemli başarılara imza attı. Son ortaya çıkan bilgilere göre ilk haftasında önemli miktarda bir parayı kasasına koydu.

Apex Legends Mobile, PUBG: Mobile’ı geride bıraktı

17 Mayıs’ta çıkışını gerçekleştiren Apex Legends Mobile, birkaç gün içinde App Store’da 60 ülkede en fazla indirilen oyun unvanını aldı. Ayrıca 89 ülkede de en çok indirilen 10 uygulama arasında karşımıza çıktı.

Mobil pazarın önemli analiz araçlarından Sensor Tower, Apex Legends Mobile’ın ilk haftasında elde ettiği geliri paylaştı. Buna göre oyun, ilk haftasında toplamda 4,8 milyon doları kasasına koydu. Bu rakam; silah, kostüm ve savaş bileti gibi oyun içi alımları kapsıyor.

Yapıma en çok para harcayan ülke ise 2,1 milyon dolarla toplam gelirin yüzde 44’ünü oluşturan ABD. İkinci ve üçüncü sırada da Japonya ve Tayland bulunuyor. Hatırlanacağı üzere PUBG: Mobile, ilk haftasında 600 bin dolarlık bir gelir elde etmişti.

Kaynak: shiftdelete