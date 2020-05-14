Apex Legends geliştiricileri oyunculardan tepki çeken yeni silah eklenmemesi konusu hakkında bazı açıklamalarda bulundular.

Daha önceki duyurularda Apex Legends’ın beşinci sezonunda yeni bir silah görmeyeceğimiz geliştiriciler tarafından doğrulanmıştı. Oyuncuları hayal kırıklığına uğratan bu açıklama hakkında geliştiriciler ise bir sebep açıklamamışlardı. Oyun piyasaya sürüldüğünden bu yana her yeni sezon ile birlikte yeni bir silah görmeye alışan oyunculara bu sezonun neden farklı olduğunu geliştiriciler açıkladı.

”Geri çekildik ve kendimize şu soruyu sorduk: Apex Legends’ın her yeni sezon ile birlikte yeni bir silaha ihtiyacı var mı? Yeni silahlar eklemeye devam edersek oyunun silah havuzu doygun bir hale gelecek” açıklamasında bulunan geliştiriciler oyuna elbette yeni silahlar eklemeye devam edecekler ancak bu sezon yeni bir silah görmemiz zor gibi.

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