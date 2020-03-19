Aorus üyelik programı başladı

Bilgisayar parçası ve oyun ekipmanı üreticisi Aorus, internet üzerinden yeni üyelik programının başladığını duyurdu. Kullanıcılar bu üyelik sistemiyle birlikte anakarttan monitöre, sıvı soğutucudan SSD’ye kadar geniş ödül kategorisinden istediği ödülü kazanabilecek. Peki bu ödülleri nasıl alacaklar?

Gelin birlikte 5 adımda inceleyelim;

1) İlk adımımız da bu https://t.co/uIYJtqGaNA?amp=1 adrese giderek Aorus’a üye olunması gerekiyor. Oyuncular için olmazsa olmazı kullanıcı adımızı belirleyip bilgilerimizi girdikten sonra üyelik işlemlerimiz tamamlanmış oluyor.

2) Profilimizi oluşturdak sonra üyelik sistemini temel noktalarıyla açıklayan bir panel karşımıza çıkıyor. Görev talimatlarını yerine getirerek rozetler kazanılabilir. Bu rozetler profilimizde tüm ziyaretçilere karşı ödül kürsümüz olarak duruyor olacak. Profilimizde ki tüm kişisel bilgilerimizi değiştirebilir, profil resmimizi güncelleyebiliriz. Aynı zamanda kaç puanımızın olduğunu ve yaptığımız tüm işlemleri yine profilimizden bulabiliriz.

3) Gelelim en önemli adım olan puan hesaplamasına. 6 adet ana başlıktan oluşan Aorus Puan Hesaplaması bölümünde puan kazanabileceğiniz toplamda 16 adet alt başlık bulunmaktadır. Temel görevleri tamamlayarak 40 puanın sahibi olabilirsiniz. Bununla birlikte adını kendinizin belirleyeceği kod ile birlikte arkadaşlarınızı davet edebilir ve sizin kodunuz ile birlikte üye olan her arkadaşınız için ekstra puanlar kazanabilirsiniz. Oyuncular oynadığımız oyunların videolarını paylaşmayı son derece sevdiğimiz için sergilediğimiz performansları herkese gösterebilmemiz adına İçeriğe Katkıda Bulunun adında bir başlık da bulunuyor. Bu başlıkta bir yazı yayınlayabilir, bir tasarımınızı paylaşabilir veya harika oyun performanslarınızı sergileyebilirsiniz. Tabi ki yaptığınız her eylem için ayrıca puan alabiliyorsunuz.

4) Üyelik sistemi içinde 5 adet farklı üyelik seviyesi bulunmaktadır. İlk üyeliği açtığımız zaman bronz kategorisinden başlıyoruz ve ne kadar çok paylaşım yaparsak, ne kadar çok arkadaşımızı davet edersek topladığımız puanlarla lig atlayabiliyoruz. Atladığımız her lig ile sahip olduğumuz imkanlar ve özellikler de artıyor.

5) Son olarak tüm dünyada bu üyelik sisteminde yer alan kullanıcıların oluşturduğu bir liderlik tablosunu da görebiliyoruz. Sadece ilk 10 kullanıcının gözüktüğü bu listede henüz ülkemizden kimse bulunmuyor. Buradan tüm oyunculara sesleniyoruz tüm sosyal medya anketlerinde ilk sırada çıkıldığı gibi burada yer alan sıralamada da tüm listeyi Türk oyuncularla doldurmaya davet ediyoruz!