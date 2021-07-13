Üniversite öğrencilerinin merak ettiği yaz okulu, yüz yüze olacak mı sorusu için hem AÖF'ten hem YÖK'ten açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi. YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.

AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milyonlarca AÖF öğrencisi yaz okulu sınavı öncesi ikileme düştü. Anadolu Üniversitesi, güncelleme adı altında, yaz okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihinde yapılacağını açıklarken, yaz okulu sınavlarının 4 Eylül 2021 tarihinde “yüz yüze” yapılmasının planlandığını duyurmuştu. Henüz Anadolu Üniversitesi'nden konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de 4 Eylül'de yapılacak sınavların online olarak düzenlenmesi bekleniyor.

AÖF harf notları, ders geçme notları nedir?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF yaz okulu 2021 kayıt ücreti

Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.

AÖF tek ders sınavı ne zaman?

AÖF 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi tek ders sınavı Yaz Okulu açılmayan birimlerde tek ders sınavı başvurusu için son tarih 25 Haziran 2021 olarak açıklandı. AÖF tek ders sınavı 28 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek olup; Tek ders sınavı harf notlarının son teslim tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.