Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 4 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından sonuçlar için geri sayıma başlayan AÖF öğrencileri, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları hangi gün açıklanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor, Anadolu Üniversitesi’nden gelecek açıklamayı takip ediyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF sonuçları hangi gün açıklanacak?

4 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz Anadolu Üniversitesi'nden bir açıklama yapılmadı. Sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF yaz okulu geçme notu kaç?

Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri AÖF yaz okulunda alabiliyor. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

357.356 öğrenci katıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları 4 Eylül Cumartesi günü Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Tek oturumdan oluşan sınava 357.356 öğrenci katıldı.

Sınav yüz yüze yapıldı

Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilen sınavda sosyal mesafe kurallarına uyularak öğrenciler sınav salonuna alındı. Öğrencilerin ihtiyaç duyması halinde kullanabilmeleri için sınav salonu girişlerinde maske ve dezenfektana yer verildi.

Sınav öncesinde alınan önlemler sınav esnasında ve sonrasında da devam etti. COVİD-19 testi pozitif olan ve COVİD hastasıyla teması bulunan öğrenciler iki ayrı sınıfta sınavlarına girerken diğer öğrencilerin sınav öncesinde HES kodu kontrolleri yapılarak sosyal mesafeye uygun bir şekilde sınavlarını gerçekleştirmelerine özen gösterildi.