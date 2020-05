AÖF bahar dönem online vize sınavını tamamlayan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Coronavirüs önlemleri sebebiyle 18 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında online ve kişiye özel gerçekleşen sınavda öğrencilere sorumlu oldukları her ders için toplam 20 soru ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre verildi. İnternet bağlantısı problemi, elektrik kesintisi gibi nedenlerle sınavları yarıda kalan adaylar online sınav sistemine tekrar giriş yaparak kaldıkları bölümden sınavlarını tamamlayabildi. Sınava katılan öğrencilerin cevabını en çok merak ettiği soru ise "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" oldu. İşte detaylar...

AÖF online sınav nasıl yapılır?

AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Anadolu Üniversitesi , Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları online sınavların sona ermesinin ardından (7 Mayıs) 15 gün içerisinde ilan edilecek.

AÖF bahar dönemi finali online mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı corona virüsü salgınının ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili henüz Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmadı. Bir son dakika gelişmesi yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.

AÖF'TE GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.

AÖF 2020 YILI AKADEMİK TAKVİMİ!

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 14-15 ARALIK 2019

AÖF GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 18-19 OCAK 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 18-19 NİSAN 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI: 13-14 HAZİRAN 2020

YAZ OKULU SINAVI: 23 AĞUSTOS 2020