AÖF online sınav ekranı! AÖF online sınav nasıl, nereden yapılır?

'Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi vize sınavı giriş ekranı' araması google üzerinden araştırılmaya başlandı. Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok sınav için erteleme kararı çıkması Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencilerinin kafasında soru işaretlerine neden olmuştu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, iktisat ve işletme bölümlerinin bahar dönemi vize sınavlarının internet tabanlı ortamlarda yapılacağını açıklamıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan yüz binlerce öğrenci, bugünden itibaren AÖF vize sınavlarına online olarak katılım sağlayacak. 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

AÖF online sınav nasıl, nereden yapılır?

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek.

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika süre verilecek.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı uyardı!

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı, sosyal medya hesabından AÖF öğrencilerini ilgilendiren önemli bir uyarıyı paylaştı. Rektör Çomaklı, WhatsApp, Telegram, Facebook ve Instagram gibi uygulamalardan özellikle kapalı gruplar üzerinden sınavlara dair yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığı mesajların geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerin bu konuda dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Değerli öğrencilerimiz, Whatsup Telegram gibi iletişim platformlarındaki gruplardan öğrenciler ihbarlar yapmaktalar,lütfen sizler bu tür gruplarda yapılan organize sınav hilelerine kapılmayın,sizin geleceğiniz 25 puandan daha önemli bizler için.Sağlıkla kalın.”



