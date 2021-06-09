Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrenciler 2021 final sınavını online olarak gerçekleştirdi. 2. ve 6. dönem sınavları 29-30-31 Mayıs'ta, 4. ve 8. yarıyıl dersleri sınavları ise 5-6-7 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınavların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Özellikle mezun olmaya yakın adaylar, AÖF finaller açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman açıklanacak? Geçme notu kaç? sorularına google üzerinden yanıt arıyor.

AÖF finaller açıklandı mı? 2021 AÖF bahar dönemi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖF bahar dönemi final sınavlarının sona ermesiyle birlkte sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. Şu an için sonuçların tarihleri ile ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Yapılan bir önceki sınav 1 hafta sonra açıklanmıştı. AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

2021 AÖF yaz okulu ne zaman?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak.

Geçme notu nedir? Harf notları nasıl belirlenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının;

9. maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…”

11. maddesinde “(Değişik: Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) 35 ve üzerinde “Başarı Notu”na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:

a) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Başarı Notu Alt Sınır Değeri (35) DD harf notu alt sınır değeri olarak kullanılır.

b) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) “Başarı Notu” 35 ve üzerinde olan öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde yüksek puandan düşük puana doğru Tablo 1’deki yüzdelik dilim harf notu karşılıkları kullanılır.

c) (Değişik: Senato-27/11/2019-15/13) Aynı başarı puanına sahip öğrencilere yüzdelik dilime bakılmaksızın aynı harf notu verilir.” denilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre her ders için öğrencilerin başarı yüzdesinin bulunduğu dilim dikkate alınarak karşılık gelen harf notları verilmektedir.