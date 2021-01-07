Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'te forma giyen Didier Lamkel Ze, dünya futbol tarihinde ender görülen bir olaya imza attı. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olmak isteyen ama kulübü ile anlaşamayan Antwerp forveti Ze, tesislere Anderlecht forması giyerek geldi.

Royal Antwerp taraftarının sosyal medyada topa tuttuğu Ze, bu hareketi sonrası tesislere alınmadı. Güvenlikler tarafından içeri alınmayınca çılgına dönen Ze, kapıyı zorlayarak girmek istedi ancak başarılı olamadı. 24 yaşındaki forvete kadro dışı ve yüklü bir para cezası gelmesi bekleniyor.

Belçika Ligi'nde Antwerp, Anderlecht'in bir puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.