Antwerp - Tottenham maç sonucu: 1-0

UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Antwerp, İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırladı. 29. dakikada 34 yaşındaki forvet Lior Refaelov takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Jose Mourinho oyuna Heung-Min Son, Lamela ve Harry Kane gibi oyuncuları alsa da bir türlü beraberlik golünü bulamadı ve Belçika temsilcisi maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu skorun ardından Antwerp 2'de 2 yaparak 6 puana yükselirken Tottenham ise 3 puanda kaldı.