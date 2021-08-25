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Antwerp, Fenerbahçeli Zanka ile ilgileniyor

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Danimarkalı stoper Zanka'ya Belçika 1. Lig ekiplerinden Royal Antwerp talip oldu.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 20:28 Son Güncelleme:
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Antwerp, Fenerbahçeli Zanka ile ilgileniyor

Fenerbahçe 'nin kadroda düşünmediği ve lisansını çıkarmadığı Danimarkalı stoper Zanka'nın takımdan ayrılması gündeme geldi.

Belçika basınından Voetbalbelgie'de yer alan habere göre Belçika 1. Lig ekiplerinden Royal Antwerp, 31 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgileniyor. Haberde defans hattını güçlendirmeyi hedefleyen Antwerp'in Danimarkalı futbolcuyu listesine aldığından bahsedildi. Royal Antwerp'te sarı lacivertlilerin eski golcüsü Michael Frey de forma giyiyor.


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Kopenhag'a kiralanmıştı

İngiliz ekibi Huddersfield'tan 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Zanka, beklentilerin uzağında kaldı. Geçtiğimiz sezonu ülkesi ekiplerinden Kopenhag'ta kiralık olarak forma giyen tecrübeli stoper, 17 lig maçında 1 gol kaydetti.

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