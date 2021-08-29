Antwerp, Fenerbahçeli Samatta için teklif yaptı

Fenerbahçe 'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta, Belçika'ya geri dönüyor.

Belçika basınından voetbalbelgie.be'de yer alan habere göre Royal Antwerp, 28 yaşındaki futbolcu için teklifte bulundu. Haberde Belçika ekibinin geçtiğimiz günlerde sakatlanan Michael Frey'in yerine Samatta'yı düşündüğü öğrenildi. Transfer detayı verilmezken sarı lacivertlilerin 28 yaşındaki futbolcunun gidişine onay verdiği iddia edildi.









32 maçta 6 gol attı

Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak 2020 yılında katılan Mbwana Samatta'nın bonservisi sezon başında 6 milyon euro karşılığında alınmıştı. Tanzanyalı forvet, sarı lacivertlilerde şimdiye kadar çıktığı toplam 32 maçta 6 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.