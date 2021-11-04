UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda bulunan Fenerbahçe , 4. maçında Royal Antwerp’e konuk olacak. 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, 2 puanla 3. sırada. Fenerbahçe, Antwerp'i mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek. Royal Antwerp ve Anderlecht ile toplam 7 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 9 gol gördü.

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Antwerp-Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? (FB Antwerp şifresiz)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Antwerp ile kozlarını paylaşırken zorlu karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Antwerp-Fenerbahçe maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, zorlu maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak Antwerp-Fenerbahçe maçı, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Antwerp-Fenerbahçe ilk 11'ler...

Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha

CBC Sport nasıl ve nereden izlenir?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport frekans bilgileri ne?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500